Segurança

Operação Breu
Notícia

Polícia realiza ação contra tráfico de drogas e comércio ilegal de armas no Vale do Rio Pardo

São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão temporária

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Júlia Ozorio

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Gustavo Gossen

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