Polícia realiza ação contra tráfico de drogas e comércio ilegal de armas no Vale do Rio Pardo

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (9) uma ofensiva contra uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo no Vale do Rio Pardo.

A Operação Breu cumpre 34 mandados de busca e apreensão, além de 23 ordens de prisão temporária. Até o momento, 18 pessoas foram presas.

A ação ocorre nas cidades de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Rio Pardo, Santa Maria, Montenegro, Venâncio Aires e Charqueadas, incluindo dentro de penitenciárias. Além das residências dos investigados e das celas prisionais, estabelecimentos comerciais também são alvo de buscas.

A ação é da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (3ª DIN), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), em conjunto com a Delegacia Regional de Santa Cruz do Sul.

— O Denarc tem um olhar atento para esses grupos criminosos, observa constantemente as suas movimentações e, no momento em que observamos esta migração para o interior do Estado, realizamos contato permanente com as delegacias regionais, uma interlocução qualificada que garante esse trabalho de repressão ao narcotráfico — afirmou o diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt.

Investigação

A apuração policial teve início em janeiro de 2025, a partir da prisão em flagrante de um homem em Santa Cruz do Sul, com grande quantidade de maconha. Na ocasião, a droga foi apreendida assim como o celular do suspeito. O aparelho passou por perícia e evidenciou um esquema ilegal envolvendo venda de entorpecentes e armas no Vale do Rio Pardo.

Também foram encontradas mensagens dos criminosos chamando maconha de "breu" — nome da operação desta quinta-feira.

A investigação revelou um grupo organizado, operando de forma coordenada e com divisão de funções, como liderança, logística, distribuição de drogas e movimentação financeira. Também foram identificados indícios de atuação paralela no comércio ilegal de armas de fogo, com negociação do armamento entre os integrantes da organização.

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Os criminosos usavam diferentes imóveis em localizações estratégicas para armazenar e distribuir entorpecentes. Além disso, realizavam movimentações financeiras por meio da conta bancária de terceiros, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores.