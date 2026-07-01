Polícia prende um dos suspeitos de executar homem com cerca de 25 tiros em Porto Alegre 

Um dos suspeitos por participação direta na execução do homem atingido com cerca de 25 tiros no bairro Santana, em Porto Alegre, foi preso na terça-feira (30).
A investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP), coordenada pelo delegado Eric Seixas Dutra, iniciou diligências logo após o crime, que aconteceu na manhã de segunda-feira (29), na Rua Gastão Rohdes.
Segundo informações da Brigada Militar (BM), o homem foi atingido em frente a uma clínica de fisioterapia. Pelo menos quatro pessoas estariam em um veículo do modelo Captur, de onde partiram os disparos.
Com análise de imagens de videomonitoramento e outras medidas investigativas, o suspeito de 30 anos foi localizado pelos policiais em Canoas, na Região Metropolitana, quando saía de casa, por volta das 15h30min.
— Desde os primeiros momentos após o crime, todas as diligências foram concentradas na identificação dos autores. As investigações prosseguem com prioridade absoluta para responsabilizar todos os envolvidos, inclusive eventuais mandantes — informou o delegado.
Conforme a polícia, Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos, alvo da execução, integrava a liderança de uma organização criminosa e tinha antecedentes por roubo a banco, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Ele também foi preso em 2017 por integrar um grupo de assaltantes de banco em Santa Catarina.
Ainda na segunda-feira (29), um outro homem, que portava uma pistola 9mm, chegou a ser preso nas proximidades de onde aconteceu o crime, no bairro Santana. No entanto, a polícia descartou relação dele com o assassinato.
A investigação do crime do bairro Santana segue em curso e novas medidas cautelares e operacionais poderão ser adotadas, segundo informou a Polícia Civil.