Polícia prende um dos suspeitos de executar homem com cerca de 25 tiros em Porto Alegre 

Cerca de 25 tiros foram disparados na ocorrência no bairro Santana. Jeff Botega / Agencia RBS

Um dos suspeitos por participação direta na execução do homem atingido com cerca de 25 tiros no bairro Santana, em Porto Alegre, foi preso na terça-feira (30).

A investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP), coordenada pelo delegado Eric Seixas Dutra, iniciou diligências logo após o crime, que aconteceu na manhã de segunda-feira (29), na Rua Gastão Rohdes.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), o homem foi atingido em frente a uma clínica de fisioterapia. Pelo menos quatro pessoas estariam em um veículo do modelo Captur, de onde partiram os disparos.

Com análise de imagens de videomonitoramento e outras medidas investigativas, o suspeito de 30 anos foi localizado pelos policiais em Canoas, na Região Metropolitana, quando saía de casa, por volta das 15h30min.

— Desde os primeiros momentos após o crime, todas as diligências foram concentradas na identificação dos autores. As investigações prosseguem com prioridade absoluta para responsabilizar todos os envolvidos, inclusive eventuais mandantes — informou o delegado.

Conforme a polícia, Jaider Torão Ferreira Júnior, 36 anos, alvo da execução, integrava a liderança de uma organização criminosa e tinha antecedentes por roubo a banco, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Ele também foi preso em 2017 por integrar um grupo de assaltantes de banco em Santa Catarina.

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Ainda na segunda-feira (29), um outro homem, que portava uma pistola 9mm, chegou a ser preso nas proximidades de onde aconteceu o crime, no bairro Santana. No entanto, a polícia descartou relação dele com o assassinato.