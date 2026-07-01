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Notícia

Polícia prende um dos suspeitos de executar homem com cerca de 25 tiros em Porto Alegre 

Investigado foi preso em casa, no município de Canoas. Buscas a outros envolvidos seguem em curso

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Pâmela Rubin Matge

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