Polícia prende suspeito de assassinar idoso e deixar símbolo pintado com sangue na cena do crime em Osório

Idoso foi encontrado no imóvel onde residia no dia 13 de maio. Casa não tinha sinais de arrombamento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quarta-feira (8), em Balneário Camboriú (SC), um homem de 34 anos suspeito de envolvimento na morte de José Alcides Boeira da Silva, 67 anos. O idoso foi encontrado morto em Osório, no Litoral Norte, no dia 13 de maio. Um símbolo foi pintado com sangue em um armário da cozinha da casa onde José Alcides residia.

Segundo o delegado João Henrique Gomes de Almeida, a investigação é complexa e não está descartada a possibilidade de latrocínio e o envolvimento de outras pessoas no crime.

— Os laudos periciais estão retornando, junto com outros elementos. A gente já consegue apurar alguns dados que formam alguma convicção, mas certamente a investigação terá novos desdobramentos — afirma o delegado.

A prisão do homem, com antecedentes policiais, é resultado do trabalho da equipe da Delegacia de Polícia de Osório, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e das 1ª e 4ª Delegacias de Homicídios da Capital. O celular do suspeito também foi apreendido e será periciado. O nome dele não foi divulgado. A polícia informou que o homem preso não tem parentesco com a vítima nem com a companheira dele.

Denuncie

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade. Informações podem ser repassadas, de forma anônima.