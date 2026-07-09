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Polícia prende suspeito de assassinar idoso e deixar símbolo pintado com sangue na cena do crime em Osório

Homem de 34 anos foi preso em Balneário Camboriú. José Alcides Boeira da Silva tinha 67 anos e foi morto em maio

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Pâmela Rubin Matge

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