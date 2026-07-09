Polícia pede prisão da mãe de menino morto após ser espancado pelo pai em Viamão

A vítima estava identificada como Oliver Golden Grayson. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Polícia Civil solicitou a prisão da mãe do menino de três anos que morreu nesta quinta-feira (9) após ter sido espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana. O homem, Dandre Jermaine Grayson, missionário dos Estados Unidos, de 33 anos, confessou o crime e foi preso no domingo (5), dia em que as agressões ocorreram.

A vítima, identificada como Oliver Golden Grayson, estava internada na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O menino estava em protocolo de morte encefálica e tinha poucas chances de sobreviver. Após a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico-Legal (DML), onde será submetido a exames para atestar a causa da morte.

A família autorizou a doação dos órgãos de Oliver. Conforme o HPS, a captação foi realizada ainda na noite de quarta-feira (8). A doação de órgãos por crianças é considerada rara e pode contribuir para salvar outras vidas.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Luana Medeiros, a Polícia Civil ainda tenta identificar a igreja ou organização religiosa à qual Dandre Jermaine Grayson estava vinculado. Embora atuasse como missionário, moradores de Águas Claras disseram desconhecer a qual denominação religiosa ele pertencia.

A reportagem de GZH também acompanha a análise do Tribunal de Justiça sobre o pedido de prisão da mãe da criança.

Defesa

A Defensoria Pública atuou na audiência de custódia de Grayson, realizada no domingo (6). O órgão informou que, caso ele não tenha advogado particular, continuará responsável por sua defesa no processo, em cumprimento ao dever constitucional de prestar assistência jurídica.

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Filho não deu "bom dia"

A criança sofreu agressões na região do peito e do abdômen. O homem ainda teria batido a cabeça do filho contra o chão. O menino foi levado pelo próprio pai até o Hospital de Viamão, onde a equipe médica constatou as lesões graves e acionou a Brigada Militar.

Em depoimento à polícia, o pai do menino assumiu as agressões. A motivação, segundo o suspeito, foi o filho não ter lhe dado um "bom dia". O caso ocorreu em Águas Claras, onde a vítima residia com os pais e os irmãos. O homem permanece preso.

Os conselheiros tutelares de Viamão também devem ser investigados no âmbito do caso.

Histórico de maus-tratos

De acordo com a Polícia Civil, há registros em pelo menos outros dois Estados brasileiros indicando que três dos demais filhos do casal, atualmente com cinco, sete e nove anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes.

A polícia ainda apura a situação de um quarto filho, um bebê de um ano. Até o momento, não há confirmação de que a criança tenha sofrido violência. Os cinco filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional por determinação do Conselho Tutelar.

Além dos maus-tratos contra as crianças, a investigação também apura possíveis episódios de violência doméstica contra a esposa do missionário. Foi encaminhado pela polícia um pedido de medida protetiva.