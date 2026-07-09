Segurança

Região Metropolitana 
Notícia

Polícia pede prisão da mãe de menino morto após ser espancado pelo pai em Viamão

O agressor foi identificado como Dandre Jermaine Grayson; crime ocorreu no domingo em Águas Claras, onde a vítima residia com os pais e os irmãos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS