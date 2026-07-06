Polícia investiga tripla execução em Triunfo, na Região Metropolitana

A Polícia Civil trabalha na investigação de uma tripla execução ocorrida em Triunfo, na Região Metropolitana. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro queimado na localidade do Morro dos Marinheiros, no interior do município, na noite de sábado (4).

As vítimas ainda não foram identificadas. Conforme o delegado Alex Assmann, cápsulas de pistola estavam ao redor do carro. Para ele, o crime está possivelmente ligado a facções criminosas.

— Trata-se de uma execução. Possivelmente atiraram nas vítimas e depois atearam fogo no carro. Mas são hipóteses ainda — afirmou o delegado.

O carro, um Celta com placas de Santa Catarina, ficou completamente destruído. Ainda não é possível saber se as vítimas são homens ou mulheres.