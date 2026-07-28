Polícia investiga origem de duas ossadas humanas encontradas em Caçapava do Sul

A Polícia Civil tenta identificar as duas ossadas humanas encontradas no último domingo (26) em Caçapava do Sul.

A primeira foi localizada por um morador no fim da Rua Carlos Lang, no bairro Vivian, em uma área de mata no perímetro urbano da cidade. Segundo a polícia, a ossada é antiga e sem vestígios de tecidos ou outros materiais orgânicos. Também não há registro de pessoa desaparecida no período estimado da morte.

— São locais diferentes, dá uns quatro quilômetros entre os dois. Nós acreditamos que não tem relação nenhuma entre as duas ossadas. Até pelo estado de conservação, a que foi encontrada à tarde estava mais antiga, parecia que estava no local faz um tempo — diz o delegado Bruno Lima Carnaúba.

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Horas depois, uma segunda ossada foi encontrada em outra área de mata, no bairro Bela Vista. Um morador percebeu a movimentação de cães e foi até o local.

Neste caso, a polícia suspeita que os restos mortais possam pertencer a um homem de 62 anos, desaparecido desde o dia 10 de junho.