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Polícia investiga origem de duas ossadas humanas encontradas em Caçapava do Sul

Segundo delegado responsável pela apuração, casos não devem ter ligação. Material foi enviado à perícia para identificação

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Amanda Boeira

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