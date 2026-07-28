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Polícia investiga morte de idosa e possível venda de remédio controlado sem receita por farmácia em Guaíba

Aposentada Jane Garske Vieira Alves, 68 anos, sofria com dores crônicas e faleceu em junho; estabelecimento afirma que compra foi feita com receita, mas ainda não apresentou o documento

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Leticia Mendes

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