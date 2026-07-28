Polícia investiga morte de idosa e possível venda de remédio controlado sem receita por farmácia em Guaíba

Em 11 de junho, Elton Garske Vieira Alves, 46 anos, recebeu um telefonema do irmão mais novo, Elvis, 42, desesperado, dizendo que a mãe deles, Jane Garske Vieira Alves, 68, não despertava. A idosa morreu em casa, e a família suspeita que a morte tenha relação com a ingestão de um medicamento de uso controlado. Segundo os filhos, o remédio teria sido vendido sem receita por uma farmácia em Guaíba, na Região Metropolitana. O caso é apurado pela Polícia Civil.

O estabelecimento investigado é a Agafarma Santa Rita, localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, no bairro Cohab Santa Rita. Zero Hora buscou contato com a farmácia e a rede Agafarma para posicionamento sobre o caso. A loja não deu retorno até esta publicação, enquanto a rede destacou, em nota, que suas unidades têm gestão independente (confira a manifestação abaixo). A polícia esteve na farmácia, quando os responsáveis relataram que a idosa adquiria os medicamentos com receitas e que as cópias das comprovações seriam entregues.

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O medicamento comprado é o Dimorf 30 miligramas, um analgésico opioide à base de morfina, indicado para o alívio de dores intensas agudas ou crônicas. Esse tipo de remédio só pode ser comercializado com retenção da receita, assinada por um médico.

— Se eu soubesse que ela estava tomando um medicamento controlado, de alto risco, sem receita, jamais teria deixado. Todos os dias olho o telefone esperando uma mensagem da minha mãe. É um vazio enorme, uma sensação de impotência — lamenta Elton.

Jane Garske Vieira Alves, 68, morreu em casa, de causa ainda desconhecida, em junho deste ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Elton relata que Jane teria sido orientada na farmácia a tomar o medicamento de seis em seis horas — ela já fazia uso de outro medicamento controlado para a dor para o qual tinha receita. Segundo Elvis, que estava com a mãe no momento da ingestão, a aposentada tomou um comprimido e mais tarde outro. Após o segundo, não despertou mais.

O atestado de óbito de Jane indica “morte de causa desconhecida sem sinais de violência”. A idosa sofria com dores, especialmente por uma doença degenerativa da coluna e por conta de uma prótese no joelho.

— Ela tinha dores crônicas, mas esperávamos que ela ainda fosse viver pelo menos uns 20 anos. Minha mãe era a base da nossa família. Cuidou do meu pai até ele falecer. Cuidava de nós — diz Elton.

Filho relata ter comprado o mesmo remédio sem receita

Elton entregou à polícia medicamento que relata ter comprado sem receita. André Ávila / Grupo RBS

Após a morte da mãe e o relato de Elvis de que Jane havia comprado o medicamento sem receita, Elton diz que decidiu verificar se a farmácia realmente fazia a venda dessa forma. Ele relata ter adquirido em 19 de junho uma nova caixa do remédio sem receita, usando o telefone da mãe. O filho descreve ter pago R$ 215 pelo medicamento, recebido por meio de telentrega.

— Combinei a entrega no centro de Guaíba, ali no terminal hidroviário da Catamarã. O motoboy me entregou a mesma medicação que venderam para a minha mãe: o Dimorf de 30 miligramas. Não me pediu receita, não me pediu nada. Foi entregue no dia e na hora combinada. Fácil assim — diz Elton, que registrou em vídeo o momento em que o remédio é recebido.

O medicamento adquirido pelo filho foi entregue à Polícia Civil no mesmo dia em que foi registrada ocorrência pela família. O advogado criminalista Maurício Machado, que acompanha o caso em nome dos filhos, solicitou à polícia que seja realizada a exumação do corpo da idosa, para verificar a causa da morte.

A polícia explica que a necessidade de exumação, realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), ainda será analisada. A investigação quer avaliar se, após o tempo transcorrido, a perícia seria capaz de detectar a causa da morte e se ainda haveria resquícios do medicamento no corpo da idosa.

Farmácia ainda não entregou receitas

Medicamento que teria sido adquirido pela aposentada na farmácia, em junho Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A delegada Karoline Calegari, responsável pela Delegacia de Polícia de Guaíba, deu início à investigação neste mês, após os filhos procurarem a polícia, relatando o caso.

— Estivemos na farmácia, requisitando todas as compras da vítima e a apresentação de todas as receitas — explicou em 17 de julho.

Até o momento, a farmácia não entregou as receitas à Polícia Civil, segundo o delegado Vladimir Urach, que responde temporariamente pela delegacia de Guaíba, durante as férias da titular.

— Nós estamos investigando duas situações. A primeira seria a venda de medicamento sem a receita devida. Segundo o que foi relatado por um dos filhos da senhora que faleceu, ela teria comprado naquela farmácia medicação controlada sem a devida receita e, depois da ingestão desse medicamento, ela acabou falecendo. Também estamos apurando as causas, se a medicação eventualmente comprada na farmácia causou a morte dessa senhora — afirma o delegado.

De acordo com Urach, o medicamento não poderia ter sido vendido sem receita em hipótese alguma:

— Vamos ouvir os médicos que atendiam a vítima, para saber qual tipo de doença ela tinha e por que ingeria medicamentos de uso controlado, para qual fim. E, depois, ouvir as pessoas que teriam atendido essa senhora e vendido o medicamento sem receita.

Ainda conforme o delegado, se for constatada a comercialização do remédio dessa forma, a pessoa que fez a venda pode responder por tráfico de drogas.

O que diz a empresa

Zero Hora fez diversas tentativas de contato com a farmácia investigada, por telefone e WhatsApp. Em uma das chamadas, a ligação foi atendida e um funcionário afirmou que levaria a demanda ao proprietário, mas não houve posicionamento até esta publicação.

Sobre o caso, a Rede Agafarma informou que as farmácias associadas são independentes, que tomou conhecimento dos fatos e que colabora com as autoridades na investigação, aguardando a conclusão das apurações. Confira a nota completa:

A Rede Agafarma é uma cooperativa que reúne farmácias associadas independentes, sendo cada unidade uma empresa própria, com gestão e responsabilidade individual sobre suas operações.

Em relação ao caso envolvendo a farmácia Agafarma Santa Rita, em Guaíba, a Rede Agafarma informa que tomou conhecimento dos fatos narrados na mídia e lamenta profundamente o ocorrido, prestando solidariedade à família envolvida.

A Rede está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e aguarda a conclusão das apurações conduzidas pela Polícia Civil para ter acesso completo aos fatos.

Por se tratar de um processo em andamento, não temos condições de fornecer detalhes adicionais sobre o caso neste momento, inclusive de forma a não interferir no trabalho das autoridades competentes.