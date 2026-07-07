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Polícia indicia mãe e padrasto pela morte de bebê de sete meses em Porto Alegre

Laudos periciais levaram investigação a mudar o enquadramento do caso para tortura que resultou em óbito

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Airton Lemos

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