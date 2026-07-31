Polícia Federal troca tiros com suspeitos de tráfico de drogas na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (31), na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo o g1, cerca de 10 pessoas armadas estariam envolvidas na ocorrência.

Os suspeitos estavam divididos em quatro veículos e teriam tentado entrar na área restrita do aeroporto. Quando os agentes da Polícia Federal perceberam a movimentação, aproximaram-se e interceptaram o grupo.

Após o confronto, os suspeitos fugiram. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil foram acionadas para dar apoio à operação.

Ao g1, a concessionária GRU Airport relatou apenas que houve uma intervenção da PF no local, mas não deu mais detalhes sobre a ocorrência.

Manifestação da Polícia Federal

A Polícia Federal informou, em nota, que os suspeitos estavam tentando enviar cocaína para o exterior por meio do aeroporto.

Segundo o comunicado, os indivíduos tinham interesse em acessar uma área restrita do aeroporto para introduzir a droga em um avião com destino à Europa.