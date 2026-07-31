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Polícia Federal troca tiros com suspeitos de tráfico de drogas na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo

Cerca de 10 pessoas armadas estariam envolvidas na ocorrência 

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Zero Hora

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