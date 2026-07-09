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Polícia faz operação contra agiotas após homem perder dinheiro de amigos em apostas, fugir do RS e família receber ameaças

A ação, que mobilizou 50 policiais civis, cumpriu dois mandados de prisão e 11 de busca e apreensão na Região Metropolitana

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Jonas Campos

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Kassiane Michel

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