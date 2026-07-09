Polícia faz operação contra agiotas após homem perder dinheiro de amigos em apostas, fugir do RS e família receber ameaças

Familiares fizeram diversos pagamentos na tentativa de cessar as ameaças. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9), operação contra um esquema de agiotagem e extorsão na região metropolitana de Porto Alegre. A ação, que mobilizou 50 policiais civis, cumpriu dois mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, começou após um homem perder dinheiro em apostas online, recorrer a criminosos e fugir do Estado, deixando a família como alvo de ameaças.

Um dos investigados foi preso no bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte da capital gaúcha. O suspeito foi detido em casa e encaminhado para a delegacia regional em Canoas. O segundo mandado de prisão foi cumprido em outro endereço da Região Metropolitana.

O caso começou a ser investigado a partir de um boletim de ocorrência registrado por familiares do devedor. Segundo a polícia, o homem arrecadou valores com um grupo de amigos para a confecção de camisetas comemorativas. No entanto, ele utilizou o montante em uma plataforma de apostas online e perdeu todo o dinheiro.

O homem recorreu então a pelo menos 14 agiotas para tentar repor o valor. Alvo de ameaças de morte e tentativas de extorsão, ele fugiu do Rio Grande do Sul para outro Estado.

— A vítima entrou em um efeito cascata incontrolável. A cada novo empréstimo para cobrir o anterior, o valor total e o nível de ameaças aumentavam — afirma a delegada Luciane Bertoletti.

A partir da fuga, os agiotas passaram a ameaçar os familiares do homem. Os alvos agora eram a mãe, a irmã e o cunhado dele. Durante a investigação, a polícia obteve autorização da Justiça e interceptou áudios enviados por aplicativos de mensagens, que mostram a forma de intimidação usada pelo grupo.

"Eu não sei. Só sei que, se ele não pagar, vai sujar pra ele, entendeu? Manda ele me chamar e vir resolver essa dívida dele. Senão, amanhã mesmo, nós estamos aí e vamos fazer o que tiver que fazer. Foi bom. Estão achando que pegaram dinheiro com quem? Com banco? Fala sério. Estão achando que estão pegando dinheiro de trabalhador", afirma um dos criminosos em gravação.

Em outra mensagem de áudio, as ameaças aos parentes continuam:

"Nós vamos ligar para ti e para tua mãe, para tu ver que o bagulho não é brincadeira, vocês estão levando o bagulho na brincadeira".

Os familiares, com medo, chegaram a fazer diversos pagamentos na tentativa de cessar as ameaças.