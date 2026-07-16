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Polícia cria protocolo para casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e idosos; entenda como funciona

Manual, construído em parceria com outros departamentos e delegacias, classifica ocorrências por cores a partir do grau de risco. Fluxo operacional de atendimento prevê regras desde a forma de registrar o sumiço até a atuação dentro de duas, seis e 24 horas

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Adriana Irion

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