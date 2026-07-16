Polícia cria protocolo para casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e idosos; entenda como funciona

Procurar desaparecidos é uma corrida contra o tempo. No caso de crianças, adolescentes e idosos, o desafio é maior e exige medidas diferenciadas. Por isso, o Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV) criou um protocolo de atendimento para ser compartilhado em todo o Rio Grande do Sul.

O Procedimento Operacional Padrão (POP) classifica os casos por cores a partir do grau de risco. O RS tem hoje 154 registros de desaparecidos ativos, sendo 58 envolvendo crianças e adolescentes. Os dados indicam que o público mais vulnerável está na faixa etária entre 12 e 17 anos. Dos 1.649 desaparecimentos registrados este ano, 1.525 eram desta faixa.

Alerta Amber e tecnologia no radar

A iniciativa também visa tornar mais conhecidas ferramentas como o Amber Alert, recurso que permite a emissão de avisos via redes sociais pela polícia nas primeiras horas do desaparecimento. A mensagem, que tem alcance de até 160 quilômetros do local da ocorrência, traz dados básicos e uma foto da criança ou do adolescente sumido.

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— Muitas delegacias desconhecem ferramentas como essa e até possibilidades de perícias e análise de dados que podem ser de grande utilidade nas primeiras horas de trabalho. Com essa padronização, todos os policiais envolvidos saberão os passos a adotar. Teremos a qualificação, agilização e otimização dos atendimento e só quem ganha é a sociedade — destaca o delegado Juliano Ferreira, diretor do DPGV.





O protocolo foi construído em parceria com outros departamentos e delegacias. Os episódios de desaparecimentos que não se enquadrem na classificação de vulneráveis são de responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Risco crítico x casos comuns

— Nosso departamento é relativamente novo e havia esse limbo. Para evitar que cada policial ou delegacia tenha um entendimento de como agir, o protocolo estabelece a sequência de ações. Uma criança com autismo, que toma medicação contínua, é grau de risco crítico, muita prioridade. Diferente do sumiço de um adolescente que está namorando, que costuma sair e ficar horas fora de casa. Claro que a gente investiga todos, mas sempre com a visão do que é mais grave naquele momento— explica a delegada Marina Dillenburg, diretora da divisão de inteligência policial e análise criminal do DPGV.

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O manual de ações busca, ainda, ajudar a preservar evidências de interesse da investigação. Segundo o DPGV, as primeiras horas após o desaparecimento representam a janela mais importante para localização da vítima, já que imagens de câmeras são apagadas, testemunhas esquecem detalhes e registros digitais podem ser perdidos.

O fluxo operacional de atendimento prevê regras desde a forma de registrar o desaparecimento até a atuação dentro de duas, seis e 24 horas do horário do sumiço. Depois, tem orientações para a partir de um dia de desaparecimento. O manual também prevê o acionamento do serviço de inteligência e as formas de divulgação das informações. Por fim, trata do registro de encontro de pessoa.

O delegado Juliano ressalta o quanto é importante que o registro de encontro seja feito, especialmente, pelas famílias:

— É muito comum, em casos que a polícia não esteja envolvida com o protocolo de alto risco, a pessoa aparecer e a família não comunicar o retorno.

Outra medida tratada dentro do protocolo foi a parceria com shoppings que tenham sistema de identificação facial. Se alguém que esteja no sistema como desaparecido passar por esses locais, é possível um alerta para a polícia.

Quem se enquadra na classificação de vulnerável: