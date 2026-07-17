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Polícia indicia quatro pessoas por suspeita de fraudar assinatura de médicos em 93 laudos de exames admissionais

Grupo ligado a uma empresa de intermediação de mão de obra teria forjado atestados para contratação de merendeiras e cozinheiras

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Adriana Irion

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Humberto Trezzi

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