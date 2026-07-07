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Polícia Civil identifica corpo de homem decapitado encontrado em Igrejinha

Renato Junior Kersch, de 25 anos, estava desaparecido havia cerca de 15 dias

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Maria Stolting

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