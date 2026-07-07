Polícia Civil identifica corpo de homem decapitado encontrado em Igrejinha

Corpo de Renato Junior Kersch foi reconhecido por familiares. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil identificou o corpo de um homem decapitado encontrado no último domingo (5) no Rio Paranhana, em Igrejinha. A vítima se trata de Renato Junior Kersch, de 25 anos.

O homem foi reconhecido por familiares por meio de tatuagens, mas ainda é aguardada a confirmação pela confrontação dos dados pela perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O trabalho será feito por meio de perícia papiloscópica junto aos fragmentos encontrados nos dedos do cadáver.

Ainda conforme a família, Renato era dependente químico e estava em situação de rua. Ele não era visto pela família havia pelo menos 15 dias.