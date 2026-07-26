Polícia Civil frustra arrombamento a banco e prende três suspeitos em Ivoti

Associação criminosa foi desarticulada na noite de sábado. Polícia Civil / Divulgação

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido em uma tentativa de arrombamento ao cofre da agência do Banco do Brasil, em Ivoti, no Vale do Sinos, neste sábado (25).

Ao longo do dia, os policiais perceberam que os criminosos estavam inspecionando o local e descobriram um estrutura montada na lateral do imóvel com papelões para bloquear a visão de quem passava.

Por volta das 22h, quando o grupo se preparava para acessar a sala do cofre, as equipes táticas fecharam o cerco e imobilizaram os suspeitos, que tentaram fugir.

Segundo a polícia, a suspeita é de que o grupo tenha envolvimento em um ataque recente na cidade de Sapiranga, no Vale dos Sinos.

Os maiores responderão por furto qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores. A Autoridade Policial já representou pela prisão preventiva do trio.

Os três presos devem responder por furto qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores. A Polícia Civil já pediu que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Novo Hamburgo.

Durante a ação foram apreendidos:

Um Renault Symbol (com discos de corte no porta-malas)

Um Renault Sandero (carro apontado como apoio na ação criminosa)

Telefones celulares e luvas usadas no crime