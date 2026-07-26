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Polícia Civil frustra arrombamento a banco e prende três suspeitos em Ivoti

Grupo tentava entrar na sala do cofre usando barreiras para dificultar a vigilância; adolescente foi apreendido

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