Polícia Civil faz buscas por segundo suspeito de assalto que terminou com morte de motoboy em Novo Hamburgo

Colisão ocorreu em um cruzamento no bairro Vila Nova. DuduNews / Imagens cedidas

A Polícia Civil mantém as buscas pelo segundo suspeito de participar do assalto que levou à morte de um motoboy em Novo Hamburgo no último domingo (26). A vítima, Leonardo Ayres Machado, de 24 anos, morreu após a moto que conduzia ser atingida por um carro roubado que estava em fuga da Guarda Municipal de São Leopoldo.

Conforme o delegado Tarcísio Lobato, da 1ª Delegacia de Novo Hamburgo, os investigadores aguardam o recebimento de imagens de câmeras de segurança para identificar todo o trajeto realizado pelos suspeitos.

Um dos homens foi preso preventivamente. A Polícia Civil aguarda liberação para realização de interrogatório que ajude a identificar o segundo envolvido, que teria desembarcado do carro após o assalto.

O dono do carro roubado, que foi feito refém pelos criminosos, recebeu alta durante a tarde de ontem (27), após a realização de exames.

Criminosos solicitaram corrida em aplicativo

A moto que Leonardo Machado conduzia foi atingida no cruzamento das ruas Dr. Magalhães Calvet e 24 de Maio, no bairro Vila Rosa.

O carro havia sido roubado em São Leopoldo. Segundo a Guarda Municipal, os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo e fizeram refém o motorista. O dono do veículo foi amarrado e colocado no banco de trás após ter dinheiro e o celular roubados. Eles seguiram circulando pelo município e, em dado momento, um dos suspeitos desembarcou.

Leonardo Machado tinha 24 anos e deixa a esposa e um filho. Reprodução / Instagram

A Guarda Municipal localizou o veículo e tentou abordá-lo, mas o suspeito que estava na direção iniciou a fuga em alta velocidade. Após a colisão com o motociclista, o carro ainda bateu em um poste.

A polícia espera que as informações sobre quem solicitou a corrida possam ajudar nas buscas pelo suspeito.