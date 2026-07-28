Segurança

Operação Lilliput
Notícia

Polícia cumpre 168 ordens judiciais contra a facção considerada a mais violenta do RS

Um dos alvos procurados é um apenado indiciado por 10 homicídios, que fugiu de penitenciária no final de maio

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Humberto Trezzi

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