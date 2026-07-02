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PM réu pelas mortes da família Aguiar constitui nova defesa; advogado diz que irá pedir revisão de provas

Ricardo Breier, que já defendia o irmão de Cristiano Domingues Francisco, assume o caso a partir desta quinta-feira (2)

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Pâmela Rubin Matge

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