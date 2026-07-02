PM réu pelas mortes da família Aguiar constitui nova defesa; advogado diz que irá pedir revisão de provas

Cristiano está preso desde o dia 10 de fevereiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, réu pelos desaparecimentos e mortes da Família Aguiar, em Cachoeirinha, constituiu uma nova defesa para representá-lo no processo a partir desta quinta-feira (2).

É o advogado Ricardo Breier, que já defendia, no mesmo caso, Wagner Domingues Francisco, 31 anos, irmão de Cristiano. Breier é ex-presidente da OAB/RS, cargo ocupado de 2016 a 2021.

— Trabalharemos com a negativa de autoria e solicitaremos acesso e revisão de provas técnicas, métodos e preservação das provas apresentadas nos autos — declarou o advogado, que informou ter atuado em cerca de 300 júris no RS.

O policial se tornou réu no dia 4 de maio pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, fraude processual, furto, associação criminosa e abandono de incapaz. Ele está preso desde o dia 10 de fevereiro.

No dia 22 de junho, o então advogado de Cristiano, Jeverson Barcellos, anunciou o encerramento do serviço advocatício para o réu.

Além dos irmãos, a atual companheira de Cristiano, Milena Tainá Ruppenthal Domingues também responde à Justiça por envolvimento nas mortes.

As três vítimas da família Aguiar: Silvana, ex-esposa do policial, e os pais dela, Dalmira e Isail, ainda não tiveram os corpos localizados.

Nota da defesa

Advogado Ricardo Breier assume a defesa dos irmãos Cristiano e Wagner Domingues Francisco a partir desta quinta-feira (2). Isadora Neumann / Agencia RBS

Em nota, a defesa de Cristiano informou:

"O escritório Breier & Advogados informa que, a partir deste momento, passa a representar a defesa técnica de Cristiano Domingues Francisco no processo criminal relacionado ao caso da família Aguiar.

O escritório já atua no mesmo processo em favor de Wagner Domingues Francisco, irmão de Cristiano e também denunciado nos autos.

A nova representação, contudo, exige uma análise própria e individualizada das provas, considerando a posição atribuída a Cristiano na denúncia e o enfoque específico que sua defesa demanda. O processo reúne um acervo probatório extenso, composto por documentos, perícias digitais, dados, diligências e elementos informativos que serão examinados de forma técnica, criteriosa e aprofundada.

Também se registra que há provas e diligências ainda pendentes de juntada aos autos eletrônicos, embora já tenham sido deferidas judicialmente antes mesmo do oferecimento da denúncia. Esse material será igualmente relevante para a compreensão integral dos fatos e para o exercício pleno da defesa.

O escritório atuará com firmeza, responsabilidade e rigor técnico. Manifestações sobre o mérito das acusações serão feitas no momento processual adequado, após a análise completa e individualizada dos elementos relacionados a Cristiano Domingues Francisco."