Segurança

"Fugazi"
Notícia

PF faz operação contra fraudes em crédito consignado com alvo no Rio Grande do Sul

Mandados também são cumpridos em São Paulo e Mato Grosso; investigação envolve empresas suspeitas de lesar servidores públicos e aposentados

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Adriana Irion

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