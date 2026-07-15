PF faz operação contra fraudes em crédito consignado com alvo no Rio Grande do Sul

A Operação Fugazi foi deflagrada nesta quarta-feira. Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação para investigar suspeitos de usar operações de crédito consignado para lesar servidores públicos, aposentados e pensionistas. A Operação Fugazi cumpre 13 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso.

De acordo com a PF, há indícios de que empresas ligadas aos alvos da operação apresentavam aos consumidores um suposto cartão de crédito consignado que, na prática, funcionava como empréstimo consignado com juros elevados e com mecanismos que dificultavam a quitação da dívida.

Isso gerava, ainda segundo a PF, prejuízos ao consumidor, ao potencialmente ocasionar aumento do saldo devedor.

Operação em Porto Alegre

O alvo da ação na capital gaúcha foi o empresário Marcolino Medeiros Junior. Uma empresa da qual ele é acionista, a Cartos Serviço de Crédito Direto, estaria ligada à Capital Consig, apontada como a principal instituição investigada pela PF na Operação Fugazi.

A Cartos, que tem sede em São Paulo, também é suspeita de ter participado de um esquema de fabricação de créditos para o Banco Master.

Há uma semana, Marcolino também foi alvo de buscas da PF na Operação Véu de Maia, que apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais. Essa investigação aponta utilização de 87 empresas suspeitas de movimentar recursos de operadores ilegais de apostas.

Marcolino não estava na residência nas duas oportunidades.



Também são investigados possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados.

Contraponto

Nota enviada por Marcolino Medeiros Júnior II:

"Em razão das informações veiculadas sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal, Marcolino vem prestar os seguintes esclarecimentos. Marcolino não é nem nunca foi proprietário da Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. Sua participação na companhia sempre se limitou à condição de investidor não qualificado, detendo 0,5% (meio por cento) do capital social. Além disso, atuou exclusivamente como Diretor Estatutário de Tecnologia, função para a qual foi regularmente aprovado pelo Banco Central do Brasil. Posteriormente, renunciou ao referido cargo em 30 de junho de 2025, não integrando mais a administração da instituição desde julho de 2025. Assim, a informação de que seria "dono" da instituição não corresponde à realidade e merece ser retificada. Esclarece, ainda, que a investigação tem por objeto fatos relacionados à empresa e que permanecem sob apuração pelas autoridades competentes, inexistindo, até o presente momento, qualquer conclusão que atribua responsabilidade pessoal a Marcolino. Como em qualquer investigação, devem ser integralmente respeitados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Quanto ao cumprimento das diligências, sua ausência no momento das buscas decorreu exclusivamente de sua rotina profissional, que há mais de oito anos se inicia nas primeiras horas do dia, inexistindo qualquer intenção de se furtar à atuação das autoridades, com as quais sempre esteve e permanece à inteira disposição para colaborar. Por fim, Marcolino manifesta profunda tristeza ao ver seu nome associado a informações imprecisas, bem como pela exposição de sua família a uma situação com a qual não possui qualquer relação. Lamenta, ainda, que tais divulgações acabem afetando sua reputação e interrompendo projetos, oportunidades e sonhos construídos ao longo de anos de dedicação profissional e pessoal. Marcolino reafirma sua confiança nas instituições e acredita que a apuração técnica, imparcial e respeitosa dos fatos permitirá o devido esclarecimento da situação".

O que diz Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, advogado da Cartos Sociedade de Crédito Direto:

"Diante das notícias veiculadas sobre as operações policiais denominadas “Fugazi” e “Véu de Maia”, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. Ao contrário do que foi divulgado, a Cartos afirma categoricamente que não mantém qualquer operação com o Banco Master ou com suas subsidiárias relacionada aos fatos apurados na chamada Operação Compliance Zero. Da mesma forma, quanto à operação Fugazi, a empresa não possui qualquer relação societária com a Capital Consig, nem qualquer controle comum, confusão patrimonial ou direção unitária. Na mesma linha, as discussões atualmente em curso relacionadas a crédito consignado envolvem meras divergências interpretativas sobre modelos operacionais expressamente autorizados pela regulação vigente, situação que motivou, inclusive, a atuação institucional da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), que impetrou medidas judiciais visando resguardar a segurança jurídica e a estabilidade do ambiente regulatório aplicável às instituições financeiras. Além disso, a Cartos segue exercendo seu direito de defesa nas esferas judicial e administrativa, incluindo a interposição de recursos perante as instâncias superiores e o acompanhamento de procedimentos administrativos em curso, sempre com plena colaboração com as autoridades competentes e confiança no regular esclarecimento técnico dos fatos. A empresa é uma instituição financeira regularmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, submetida à fiscalização e às normas do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, suas atividades são conduzidas com absoluta observância às normas legais e regulatórias aplicáveis, mantendo elevados padrões de governança, transparência e conformidade, que sempre nortearam sua atuação ao longo de mais de 15 anos no mercado financeiro. Quanto ao objeto específico das investigações, registra-se que a defesa ainda não obteve acesso integral aos autos e aguardará a disponibilização completa dos elementos que fundamentaram as medidas adotadas, a fim de realizar a correspondente análise técnica. A Cartos ressalta que a divulgação de alegações não comprovadas ou baseadas em interpretações unilaterais pode gerar distorções relevantes e impactar indevidamente a reputação de instituições financeiras que atuam de forma regular e supervisionada. Nesse contexto, reitera a importância de que informações envolvendo o Sistema Financeiro Nacional sejam tratadas com o necessário rigor técnico e responsabilidade, evitando conclusões precipitadas ou especulativas que não refletem o estágio real das apurações. Por fim, a empresa reafirma sua plena disponibilidade para cooperar com as autoridades competentes, comprometendo-se a fornecer os esclarecimentos e a documentação que lhe sejam requisitados, a fim de contribuir para a completa elucidação dos fatos, o que demonstrará a total regularidade da atuação da empresa e de sua alta gestão".