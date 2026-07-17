Segurança

Caso Oliver
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Perícia confirma lesões e indícios de tortura em irmãos de menino morto pelo pai; polícia diz que pais mandavam esconder marcas

Exames apontaram machucados recentes e cicatrizes antigas. Até o momento, 11 testemunhas foram ouvidas. A previsão de conclusão do inquérito é no início de agosto

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Vitor Rosa

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Duda Romagna

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