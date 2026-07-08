Segurança

Santana do Livramento
Notícia

"Peguei a vassoura e grudei na cabeça": Polícia Civil investiga caso de vereadora que admitiu ter agredido a própria cachorra

Eva Coelho Rosa (PL) afirmou que bateu no animal após briga com outro cão;  cadela teria começado a convulsionar e parlamentar disse não ter prestado socorro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Kassiane Michel

Enviar email

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS