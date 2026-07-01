"Para não desistirem do processo": parceria vai proporcionar transporte gratuito a mulheres vítimas de violência em Porto Alegre

Mulheres vítimas de violência poderão contar com deslocamentos gratuitos e seguros quando solicitarem corridas de transporte por aplicativo para realização do exame de corpo de delito em Porto Alegre. O serviço passa a valer nesta quarta-feira (1º), sendo voltado para atendimentos em toda a rede de proteção. Isso inclui registro da ocorrência, realização de exames e assessoria jurídica.
A novidade foi viabilizada por um acordo inédito das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), da Mulher (SDM) e de Segurança Pública (SSP) com a empresa 99 Tecnologia.
— A parceria fortalece a rede de acolhimento e suporte às mulheres em momentos de maior vulnerabilidade. Iniciativas como essa são essenciais para uma assistência eficiente e acessível, para incentivar as vítimas a buscarem ajuda, não desistirem do processo e garantir que encontrem proteção — destacou a secretária adjunta da SSP, Adriana da Costa.
O termo de cooperação foi assinado durante a tarde, no auditório da SSP.
Como funciona
- Parceria tem como foco mulheres em situação de violência que buscam atendimento nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) de Porto Alegre
- Lá, equipes da Polícia Civil avaliam o caso, identificando se há necessidade de deslocamento
- Os locais incluem transporte para realização do exame de corpo de delito, Defensoria Pública, Programa de Monitoramento, Conselho Tutelar, Fórum, entre outros
- Quando elegíveis, os policiais acionam o voucher gratuito da 99 para viabilizar a viagem
100 mil casos em 2025
Somente em 2025, foram registrados mais de 100 mil casos de violência doméstica no Rio Grande do Sul, sendo 9 mil na Capital. Para atender às vítimas há 25 Deams e 103 Salas das Margaridas em todo o Estado.
— A colaboração entre os setores público e privado é fundamental para um enfrentamento maior no combate à violência de gênero. Ao apoiar mulheres em um momento de extrema vulnerabilidade, conectando tecnologia, acolhimento e rede de proteção, reforçamos o compromisso da 99 com a segurança — disse a gerente sênior de Políticas de Segurança da 99, Rayane Lima.
A iniciativa tem como projeto-piloto a Capital Gaúcha. A ideia, porém, é ampliar o serviço para outros municípios gaúchos.
Violência contra a mulher
Espaço para reflexão e ação
Durante o ato, também foi entregue um Banco Vermelho à SSP, símbolo de conscientização social e memorial de combate à violência contra a mulher. Instalados em espaços públicos, eles convidam a população a sentar, refletir, levantar e agir. A campanha (projeto Panchina Rossa) surgiu na Itália em 2016 para dar visibilidade às vítimas de feminicídio.
Segundo a coordenadora adjunta da organização Bancos Vermelhos no Brasil, Rita Ferraz, atualmente há cerca de 200 bancos vermelhos instalados em todo o RS, cem deles em Santa Maria.