"Para não desistirem do processo": parceria vai proporcionar transporte gratuito a mulheres vítimas de violência em Porto Alegre

Projeto foca nas mulheres em situação de violência que buscam atendimento nas Deams de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Mulheres vítimas de violência poderão contar com deslocamentos gratuitos e seguros quando solicitarem corridas de transporte por aplicativo para realização do exame de corpo de delito em Porto Alegre. O serviço passa a valer nesta quarta-feira (1º), sendo voltado para atendimentos em toda a rede de proteção. Isso inclui registro da ocorrência, realização de exames e assessoria jurídica.

A novidade foi viabilizada por um acordo inédito das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), da Mulher (SDM) e de Segurança Pública (SSP) com a empresa 99 Tecnologia.

— A parceria fortalece a rede de acolhimento e suporte às mulheres em momentos de maior vulnerabilidade. Iniciativas como essa são essenciais para uma assistência eficiente e acessível, para incentivar as vítimas a buscarem ajuda, não desistirem do processo e garantir que encontrem proteção — destacou a secretária adjunta da SSP, Adriana da Costa.

O termo de cooperação foi assinado durante a tarde, no auditório da SSP.

Como funciona

Parceria tem como foco mulheres em situação de violência que buscam atendimento nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) de Porto Alegre

Lá, equipes da Polícia Civil avaliam o caso, identificando se há necessidade de deslocamento

Os locais incluem transporte para realização do exame de corpo de delito, Defensoria Pública, Programa de Monitoramento, Conselho Tutelar, Fórum, entre outros

Quando elegíveis, os policiais acionam o voucher gratuito da 99 para viabilizar a viagem

100 mil casos em 2025

Somente em 2025, foram registrados mais de 100 mil casos de violência doméstica no Rio Grande do Sul, sendo 9 mil na Capital. Para atender às vítimas há 25 Deams e 103 Salas das Margaridas em todo o Estado.

— A colaboração entre os setores público e privado é fundamental para um enfrentamento maior no combate à violência de gênero. Ao apoiar mulheres em um momento de extrema vulnerabilidade, conectando tecnologia, acolhimento e rede de proteção, reforçamos o compromisso da 99 com a segurança — disse a gerente sênior de Políticas de Segurança da 99, Rayane Lima.

A iniciativa tem como projeto-piloto a Capital Gaúcha. A ideia, porém, é ampliar o serviço para outros municípios gaúchos.

Espaço para reflexão e ação

A campanha dos bancos vermelhos convida a população a sentar, refletir, levantar e agir diante da violência contra mulher. Rogério Fernandes / Ascom SSP-RS

Durante o ato, também foi entregue um Banco Vermelho à SSP, símbolo de conscientização social e memorial de combate à violência contra a mulher. Instalados em espaços públicos, eles convidam a população a sentar, refletir, levantar e agir. A campanha (projeto Panchina Rossa) surgiu na Itália em 2016 para dar visibilidade às vítimas de feminicídio.

Segundo a coordenadora adjunta da organização Bancos Vermelhos no Brasil, Rita Ferraz, atualmente há cerca de 200 bancos vermelhos instalados em todo o RS, cem deles em Santa Maria.