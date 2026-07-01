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"Para não desistirem do processo": parceria vai proporcionar transporte gratuito a mulheres vítimas de violência em Porto Alegre

Serviço é valido para deslocamentos em toda a rede de proteção, o que inclui registro da ocorrência, exames e assessoria jurídica

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Pâmela Rubin Matge

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