Segurança

Violência infantil
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Pais do menino morto em Viamão responderam por maus-tratos em São Paulo, mas caso foi arquivado

Processo teve início em setembro de 2024, mas, quando o casal seria citado por oficial de Justiça, a família já havia se mudado para Santa Catarina

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Carlos Rollsing

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