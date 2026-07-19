Pai é preso após menino de 6 anos morrer ferido por faca

Raelyson da Silva, de 6 anos. Redes sociais / Reprodução

Um menino de 6 anos, identificado como Raelyson da Silva, morreu no sábado (18) depois de ser atingido por um facão, também conhecido como terçado. O caso aconteceu na cidade de Itapiranga, no interior do Amazonas, a cerca de 227 quilômetros de Manaus. O pai da criança é suspeito de ter provocado a morte. Segundo informações do g1, o homem tem 24 anos e não teve a identidade divulgada.

A investigação começou depois que o menino deu entrada em um hospital com ferimento por arma branca. O caso foi atendido pela 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar

Ao ser ouvido, o pai apresentou duas versões. Primeiro, disse que o filho havia caído sobre uma faca. Depois, afirmou que tentava castigar o menino por uma suposta desobediência e o atingiu com uma mochila, sem lembrar que guardava ali duas facas usadas em uma pescaria no dia anterior. Uma delas teria perfurado as costas da criança, que não resistiu.

O homem foi autuado por homicídio qualificado. As facas foram apreendidas, e a polícia analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias da morte.