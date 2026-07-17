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Padrasto e enteado são mortos com mais de 30 tiros em Arroio dos Ratos

Polícia Civil suspeita de execução ligada a disputa entre facções, mas até agora ninguém foi preso

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Maria Regina Eichenberg

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