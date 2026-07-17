Padrasto e enteado são mortos com mais de 30 tiros em Arroio dos Ratos

Quatro homens invadiram residência no bairro Vila Garcia. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil investiga a morte de dois homens em uma residência no bairro Vila Garcia, em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana. As vítimas, que eram padrasto e enteado, foram atingidas com mais de 30 disparos de pistola 9mm na madrugada desta sexta-feira (17).

A polícia não divulgou a identidade dos homens, mas Zero Hora apurou que são Wilon da Silva Escouto, de 22 anos, e Diogo Ajardo Ribeiro, de 24 anos.

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Conforme a investigação, quatro criminosos invadiram o imóvel por volta das 03h40min, e levaram os jovens até a sala, onde eles foram mortos. Duas mulheres que estavam nos quartos não se feriram.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Fabiano Luiz de Andrade Berdichevski, a principal linha de investigação aponta para uma execução relacionada a disputa entre facções criminosas.

A autoria do crime, no entanto, ainda é apurada. Até o momento, ninguém foi preso e nenhuma arma foi apreendida. O caso segue em investigação.



