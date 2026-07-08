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O que antecede um feminicídio? Iniciativa no RS busca identificar sinais de risco para prevenção do crime

Parceria entre MP, governo do Estado e Unijuí vai ouvir familiares de vítimas e agressores presos para traçar perfis e reformular políticas públicas

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Pâmela Rubin Matge

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