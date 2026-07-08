O que antecede um feminicídio? Iniciativa no RS busca identificar sinais de risco para prevenção do crime

Até 10 de junho, dos 51.800 homens privados de liberdade no Estado, 6.767 tinham histórico de violência contra a mulher, Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma investigação sobre a trajetória das vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul prevê a escuta de familiares e a análise de contextos que antecederam os crimes para identificar fatores que indiquem o risco de escalada da violência. O principal objetivo é a prevenção.

A iniciativa integra um esforço conjunto entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) e a Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS). Um termo de cooperação foi firmado na última segunda-feira (6).

— Entendemos que o MP poderá contribuir no combate à violência de gênero, que passa por uma abordagem diversa daquela corriqueiramente feita na segurança pública, e também para o necessário reposicionamento das vítimas no sistema de justiça — salienta Alessandra Moura Bastian, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MPRS.

O novo trabalho conta com união de dois projetos: o Sobre Eles e o Pedros e Marias.

Expansão do projeto Pedros e Marias

Primeiro eixo: busca garantir atendimento integral e humanizado às vítimas indiretas do feminicídio. Isso amplia o suporte para além dos filhos, incluindo outros familiares e pessoas afetivamente ligadas à vítima, como netos, irmãos e idosos que dependiam de seus cuidados.

Segundo eixo: prevê a coleta e a análise de dados por meio de entrevistas com familiares das vítimas e dos próprios feminicidas, com o objetivo de orientar políticas públicas mais eficazes, considerando as diferentes realidades regionais do Estado.

Além disso, o projeto foi ampliado para atender vítimas de vicaricídio, reconhecendo essa prática como uma das formas mais extremas de violência de gênero.

O trabalho é feito em parceria também com o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (CAOEVCM) e o Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas.

Nova etapa do Sobre Eles

Desde agosto de 2025, o estudo Sobre Eles, desenvolvido pela Unijuí em parceria com a SSPS, já ouviu 140 presos por diferentes crimes de violência doméstica. Desses, 40 estão encarcerados por feminicídio. A pesquisa, ainda em andamento, busca traçar o perfil desses homens e compreender os padrões culturais, sociais e comportamentais que contribuem para a violência, com foco na prevenção da reincidência.

Em março deste ano, um resultado parcial foi divulgado com base em 80 perfis. A pesquisa apontou, preliminarmente, que há diferenças no perfil dos homens entre as regiões do RS.

Segundo a professora Joice Nielsson, que coordena o projeto, isso é perceptível entre cidades menores e grandes centros:

– No Interior, os autores dos crimes respondem majoritariamente apenas por violência doméstica, o que é decorrente de um machismo estrutural. Já na Região Metropolitana, os agressores têm esse e outros delitos relacionados.

Para concluir o estudo, os pesquisadores ouvirão mais 20 homens presos na região sul do Estado nos próximos dias.

Independentemente das diferenças regionais, um padrão se repete.

— Há uma constante entre os homens ouvidos que é culpar a vítima e a dificuldade de autorresponsabilização, de medir consequências dos crimes – acrescenta a professora.

A nova etapa será executada por diferentes equipes da universidade e por meio de oitivas com as famílias das vítimas.

— Vamos além dos dados objetivos. Esse é o pioneirismo do nosso estudo. Queremos compreender a complexidade dos feminicídios, ouvir histórias dessas famílias com olhar metodológico e qualificar ações de prevenção — pontua a professora.

No RS, a maioria dos presos por violência doméstica é de homens brancos, católicos com idade entre 35 e 45 anos

Até 10 de junho, dos 51.800 homens privados de liberdade no Estado, 6.767 tinham histórico de violência contra a mulher, o que representa 13%.

A maioria tem entre 35 e 45 anos, Ensino Fundamental incompleto, é branco, católico e tem filho.

Titular da SSPS, Cesar Kurtz, tem acompanhado o estudo da universidade, que partiu de uma provocação da psicóloga da pasta, Débora Ferreira, responsável pelo dia a dia dos apenados. Para o secretário, as contribuições positivas e o pioneirismo do Sobre Eles deve ser compartilhado:

— Vamos levar à Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). É um estudo muito rico, interdisciplinar que deve servir de referência para o resto do país.

Ações contínuas

Com base no estudo da Unijuí, o MPRS atuará, em um primeiro recorte, sobre os feminicídios ocorridos em 2024.

Paralelamente, MP, universidade e Estado seguirão trocando informações processuais, dados sobre casos recentes e encaminhamentos aos familiares, além do perfil dos homens presos.

— Começaremos a busca ativa com as famílias munidos de informações mais qualificadas. Isso é fundamental para encaminhamentos direcionados a idosos, aos pais dessas mulheres vitimadas ou aos filhos delas. Muitas vezes, eles necessitam de transferência de guarda, troca de escola ou acesso a benefícios previdenciários — explica a subprocuradora-geral.