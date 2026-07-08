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"O Estado falhou", diz prefeito de Viamão sobre caso de missionário que agrediu o filho de três anos

Família foi acompanhada sete vezes desde 2025, com registros anteriores de machucados nas crianças. Polícia Civil e Ministério Público não foram acionados

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