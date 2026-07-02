Segurança

Violência na Capital
Notícia

"Nunca imaginei na minha vida que ia ter um ataque homofóbico", diz professor de balé espancado na Redenção

Nesta quinta, polícia cumpre mandados na investigação do caso. Suspeitos trabalham como seguranças

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Leticia Mendes

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