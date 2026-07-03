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Municípios gaúchos têm até 9 de agosto para aderir ao programa de proteção às mulheres

O Estado destinou mais de R$ 17 milhões para essa etapa do programa. Ao todo, 335 municípios já aderiram à iniciativa

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Airton Lemos

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