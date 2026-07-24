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Mulheres podem comprar e usar spray de pimenta para defesa pessoal

Compra exigirá comprovação de maioridade e declaração de ausência de condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça

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Agência Brasil

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