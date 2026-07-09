Segurança

"Forma de protesto"
Notícia

Mulher é indiciada por enviar cachorro morto para vereadora de Novo Hamburgo

Suspeita, que não teve o nome divulgado, foi indiciada por injúria real, maus-tratos a animais e descarte irregular de carcaça

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Júlia Ozorio

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