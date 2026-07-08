Mulher confessa ter enviado cachorro morto a vereadora em Novo Hamburgo

Vereadora afirma que interpretou a mensagem como uma tentativa de intimidação e ameaça. Andreza Guerreiro / Arquivo pessoal

A Polícia Civil investiga uma mulher por ter enviado um cachorro morto em uma caixa a Deza Guerreiro (PP), vereadora defensora da causa animal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Conforme o delegado Rafael Sauthier, de Novo Hamburgo, a mulher prestou depoimento à Polícia Civil e confessou ter enviado o cachorro para a vereadora. O nome dela não foi divulgado.

— Ela (suspeita) confessou que enviou o animal, mas o motivo não vamos divulgar. Só ao final das investigações —afirmou Sauthier.

Ainda segundo a investigação, o motorista de aplicativo de entregas que deixou o animal não tem relação com o caso.

Relembre o caso

O animal foi entregue na Câmara de Vereadores na manhã desta segunda-feira (6) à parlamentar Deza Guerreiro (PP). A vereadora acreditava ser um presente. O conteúdo da embalagem, porém, causou surpresa.

— Parece ser um corpinho, estou com medo — afirmou Deza, ao começar a perceber o que havia recebido.

Dentro da caixa, havia o corpo de um cachorro morto enrolado em uma sacola plástica. A vereadora estava gravando o momento em que abria a caixa.

— Parece que é um bicho aqui. Para essa gravação um pouquinho. Meu Deus, alguém mandou um cachorro para mim. É um corpinho. Meu Deus, quem é que me mandou um corpo? Não acredito que me entregaram um corpo — questiona, espantada.

A vereadora entendeu o ocorrido com uma ameaça:

— O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem?

A caixa foi entregue à Polícia Civil, e o corpo do animal foi recolhido.

Posicionamentos

A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo enviou nota na qual lamenta o episódio. Leia a íntegra.

O que diz a Câmara

"O presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, Juliano Souto (PL), veio a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato ocorrido nas dependências do Legislativo na manhã desta segunda-feira, 6, quando foi deixada uma caixa contendo um cachorro morto e um bilhete endereçado à vereadora Deza Guerreiro (PP) – militante da causa animal. Todos os vereadores prestaram solidariedade à parlamentar e reforçaram a gravidade do episódio, que configura um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo.

Da tribuna, Juliano Souto destacou que tão logo tomou conhecimento do fato, a Câmara Municipal acionou a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os setores competentes da instituição, incluindo as áreas administrativa e jurídica. O material foi imediatamente encaminhado à autoridade policial para investigação.

O Legislativo hamburguense também está colaborando com a apuração dos fatos, disponibilizando as imagens do sistema interno de videomonitoramento e solicitando o acesso às câmeras do programa Smart NH, com o objetivo de contribuir para a identificação do responsável.

O presidente reafirma que todas as medidas de segurança estão sendo reforçadas para garantir a integridade de vereadores, servidores e cidadãos que frequentam o Legislativo, incluindo a alteração no funcionamento da recepção da Casa, que já opera com novos protocolos de controle de acesso. A instituição reforça que não serão tolerados quaisquer atos de ameaça, intimidação ou violência no ambiente institucional.

A Câmara Municipal de Novo Hamburgo confia no trabalho das autoridades competentes e espera a devida apuração dos fatos, com a identificação e responsabilização dos envolvidos, na forma da lei. Por fim, Souto salientou que o Legislativo repudia toda e qualquer tentativa de intimidação contra agentes públicos no exercício de suas funções.