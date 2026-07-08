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Mulher confessa ter enviado cachorro morto a vereadora em Novo Hamburgo

Deza Guerreiro (PP), defensora da causa animal, recebeu a caixa na manhã de segunda-feira e disse que imaginava ser uma doação

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