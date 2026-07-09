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MPRS diz que não recebeu histórico de violência familiar de outros Estados em caso de menino que morreu após ser espancado

Em coletiva de imprensa, promotora também relatou que lesões na criança podem ter sido feitas com objeto contundente

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Paulo Rocha

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