MP pede afastamento de dois secretários e três servidores de Viamão por suspeita de fraude no transporte municipal

Operação cumpriu 54 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraude em Viamão. MPRS / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu o afastamento de dois secretários e três servidores municipais de Viamão, na Região Metropolitana. Marcia Culau, secretária de Educação, e Antônio José Lemes Cunha, secretário dos Transportes, são alvo de pedido de afastamento cautelar em ação realizada nesta quinta-feira (9) com apoio da Brigada Militar (BM).

A Operação Engrenagem Oculta apura o direcionamento de serviços para empresas credenciadas pelos agentes públicos, mediante pagamento de propina. Segundo o MP, os agentes responsáveis pela fiscalização e manutenção da frota faziam acordos com empresários e empresas credenciadas, solicitando serviços desnecessários ou não executados para desviar os recursos.

O Ministério Público não divulgou o nome da empresa, mas a reportagem apurou que se trata da QFrotas Sistemas, sediada no Paraná. O contrato de R$ 43 milhões com a empresa foi firmado em 2023.

Foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão em Viamão, Alvorada e Porto Alegre, além de Curitiba (PR), na sede da empresa. Também foi determinado pela Justiça o sequestro de 52 veículos avaliados em mais de R$ 5 milhões e a indisponibilidade de outros 103, além de 39 imóveis.

— Em um dos casos analisados, um veículo avaliado em R$ 168,4 mil acumulou R$ 195,4 mil em manutenções em apenas seis meses, sendo enviado 17 vezes para reparos no período. Ou seja, a prefeitura gastou 116% do valor do bem em consertos em um curto espaço de tempo, quando seria mais econômico adquirir um veículo novo — afirma a promotora de Justiça Maristela Schneider, responsável pela investigação.

A BM esteve nas secretarias de Transportes, Obras e Educação do município. O prefeito Rafael Bortoletti se reuniu com secretários de outras pastas em seu gabinete na manhã desta quinta-feira.

Questionado sobre os procedimentos para o pagamento das empresas que prestam serviços à prefeitura, Bortoletti explicou:

— Quando vem para o prefeito fazer o pagamento, vem diversas notas, mais de 50, 60 notas, todas conjuntas e não vem separada por serviço. Vem uma nota final dessa empresa que faz o gerenciamento da frota, de R$ 800, R$ 1 milhão, R$ 200 mil, R$100 mil, dependendo de cada nota, para o prefeito pagar. Então essa fiscalização tinha de acontecer na ponta.

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Contraponto

A reportagem tenta contato com as defesas de Marcia Culau e Antônio José Lemes Cunha. O espaço segue aberto a manifestações.

O que diz a QFrotas Sistemas

Diante das informações veiculadas, a QFrotas Sistemas Ltda. esclarece que toda a sua atuação é pautada pela absoluta legalidade, em estrita observância à legislação aplicável, às normas de regência e às obrigações contratualmente assumidas.

A empresa refuta qualquer imputação de irregularidade e se coloca integralmente à disposição das autoridades competentes para que a verdade dos fatos seja demonstrada.

Todos os documentos e esclarecimentos necessários serão apresentados no âmbito e no prazo adequados, em conformidade com os padrões de ética e transparência que sempre pautaram a atuação da empresa.

O que diz a prefeitura de Viamão

"A Prefeitura de Viamão informa que tomou conhecimento, na manhã desta quinta-feira (9), das diligências realizadas pelos órgãos de controle no âmbito de investigação em andamento sobre a manutenção da frota municipal.

Desde o primeiro momento, a Administração Municipal está prestando integral colaboração, disponibilizando documentos e informações para o pleno esclarecimento dos fatos.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito ao trabalho do Ministério Público e da Justiça. Qualquer indício de irregularidade deve ser apurado com seriedade, dentro da lei, e os responsáveis, se for o caso, devem responder na forma da lei. Esta gestão não compactua com desvios de conduta e confia nas instituições para o esclarecimento dos fatos.

Em respeito ao andamento das investigações, a Administração não se manifestará sobre o mérito dos fatos apurados, mas permanece à disposição das autoridades para colaborar com tudo que for necessário. Internamente, já estão sendo revisados os procedimentos de fiscalização e pagamento para fortalecer os mecanismos de controle.