Segurança

Contrato de R$ 43 milhões
Notícia

MP pede afastamento de dois secretários e três servidores de Viamão por suspeita de fraude no transporte municipal

Empresa responsável pela fiscalização e manutenção da frota teria desviado recursos da prefeitura

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Maria Stolting

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