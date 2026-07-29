MP cumpre mandados contra influenciador gaúcho suspeito de lavar dinheiro com rifas

Mandados foram executados em endereços ligados ao investigado e a familiares. Divulgação / Ministério Público

A Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre do Ministério Público (MP) cumpriu nesta quarta-feira (29) mandados de busca e apreensão contra um influenciador digital gaúcho. A ação faz parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro obtido com rifas eletrônicas anunciadas em redes sociais.

O MP não divulgou a identidade do alvo da operação nem informou se houve prisão. Os mandados foram executados em endereços ligados ao investigado e a familiares, no Litoral Norte e no Vale do Caí.

Segundo a apuração da Promotoria, o grupo usava o nome de instituições de fachada, criadas apenas para dar aparência de legalidade aos sorteios. Entre elas estava uma entidade voltada ao atendimento de idosos.

Os promotores também identificaram movimentações financeiras suspeitas e fracionadas, feitas em nome de terceiros, de empresas e de instituições de pagamento, responsáveis pelas contas digitais operadas por fintechs.

O fracionamento é a divisão de um valor alto em várias transferências menores, tática usada para dificultar o rastreamento e escapar dos alertas automáticos dos órgãos de controle.

A lavagem de dinheiro consiste em dar aparência lícita a recursos de origem criminosa. No caso das rifas eletrônicas, os sorteios funcionam como porta de entrada: os pagamentos dos participantes se misturam ao dinheiro irregular e circulam depois como receita legítima.

Rifas e sorteios em redes sociais são alvo recorrente de investigações no país. A exploração de loterias e sorteios sem autorização federal é proibida no Brasil, e a vinculação a uma entidade assistencial costuma ser usada para reduzir a desconfiança do público.