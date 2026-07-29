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Litoral Norte e Vale do Caí
Notícia

MP cumpre mandados contra influenciador gaúcho suspeito de lavar dinheiro com rifas

Investigação aponta uso de entidades de fachada e movimentações financeiras fracionadas para ocultar a origem dos recursos

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