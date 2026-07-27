Motoboy morre atingido por carro roubado que estava em fuga da Guarda Municipal, em Novo Hamburgo

Vítima conduzia motocicleta atingida pelo veículo em fuga. DuduNews / Imagens cedidas

Um motociclista de 24 anos morreu após acidente envolvendo um carro roubado, que estava em fuga da Guarda Municipal de São Leopoldo. A vítima, que não tinha envolvimento no crime, teve a moto atingida pelo veículo no cruzamento das ruas Dr. Magalhães Calvet e 24 de Maio, no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Conforme a Guarda Municipal de São Leopoldo, o suspeito roubou o carro no município e seguiu até Novo Hamburgo na tentativa de fugir dos oficiais da corporação. O caso ocorreu no fim da noite de domingo (26).

A vítima, que atuava como motoboy, chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele não teve a identidade divulgada.

Veículo foi roubado em São Lepoldo. DuduNews / Imagens cedidas