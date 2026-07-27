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Motoboy morre atingido por carro roubado que estava em fuga da Guarda Municipal, em Novo Hamburgo

Suspeito, que também ficou ferido, roubou o veículo em São Leopoldo e tentou fugir em direção ao município vizinho

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