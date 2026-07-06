Morre no hospital quarta vítima de ataque a tiros em revenda de veículos de Taquara

Crime aconteceu na revenda, localizada na Avenida Sebastião Amoretti, no bairro Santa Terezinha Júlia Taube / Agencia RBS

Morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, a quarta vítima de um ataque a tiros que aconteceu há três semanas em uma revenda de veículos em Taquara, no Vale do Paranhana. O empresário Sérgio Sebastião Pereira Chaves, 61 anos, era um dos proprietários do estabelecimento, junto do filho, que também foi morto no ataque.

Sérgio estava hospitalizado desde a tarde de 15 de junho, quando aconteceu o crime, na Avenida Sebastião Amoretti, no bairro Santa Terezinha. O empresário estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde faleceu na tarde de domingo (5).

Além dele e do filho, Robson Toledo Chaves, 34 anos, também foram assassinados a tiros Carlos Alberto Cardoso Arteiro, 58, e João Vitor Viana dos Santos, 20. Carlos trabalhava na revenda e João era um prestador de serviço.

Os autores do ataque chegaram ao local em um automóvel, segundo a polícia. Os criminosos estavam vestidos com roupas semelhantes às usadas pela Polícia Civil, além de toucas cobrindo o rosto. Eles teriam ordenado que as vítimas deitassem no chão e, na sequência, atiraram contra os quatro.

No local do crime, foram localizadas cápsulas de calibre 9 milímetros, que foram encaminhadas para a perícia. Os atiradores teriam fugido em um Prisma prata, que foi abandonado pelos criminosos logo após o ataque. Dentro do veículo, também foram encontradas munições de fuzil, de calibre 5,56. As placas de identificação do automóvel, que havia sido furtado, foram retiradas antes dele ser abandonado.