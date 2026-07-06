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Morre no hospital quarta vítima de ataque a tiros em revenda de veículos de Taquara

O empresário Sérgio Sebastião Pereira Chaves, 61 anos, estava internado há três semanas

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Leticia Mendes

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