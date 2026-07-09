Morre criança de três anos que foi espancada por missionário norte-americano em Viamão

Oliver Golden Grayson estava internado na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. l / Arquivo pessoal

A Polícia Civil confirmou, no início da madrugada desta quinta-feira (9), a morte do menino de três anos que havia sido espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana. O homem, o missionário norte-americano Dandre Jermaine Grayson, 33 anos, confessou o crime e foi preso no domingo (5), quando ocorreu a agressão.

A vítima, identificada como Oliver Golden Grayson, estava internada na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O menino apresentava diversas lesões e chegou à unidade em estado gravíssimo.

Na manhã desta quinta, a Polícia Civil solicitou a prisão da mãe da criança. O homem permanece preso.

Ainda não há detalhes sobre a causa oficial da morte. A criança sofreu agressões na região do peito e do abdômen. O homem ainda teria batido a cabeça do filho contra o chão. O menino foi levado pelo próprio pai até o Hospital de Viamão, onde a equipe médica constatou as lesões graves e acionou a Brigada Militar.

A família autorizou a doação dos órgãos de Oliver. Conforme o HPS, a captação foi realizada ainda na noite de quarta-feira (8). A doação de órgãos por crianças é considerada rara e pode contribuir para salvar outras vidas.

Em depoimento à polícia, o pai do menino assumiu as agressões. A motivação, segundo o suspeito, foi o filho não ter lhe dado um "bom dia". O caso ocorreu em Águas Claras, onde a vítima residia com os pais e os irmãos.

Histórico de maus-tratos

De acordo com a Polícia Civil, há registros em pelo menos outros dois Estados brasileiros indicando que três dos demais filhos do casal, atualmente com cinco, sete e nove anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes.

A polícia ainda apura a situação de um quarto filho, um bebê de um ano. Até o momento, não há confirmação de que a criança tenha sofrido violência. Os cinco filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional por determinação do Conselho Tutelar.

Além dos maus-tratos contra as crianças, a investigação também apura possíveis episódios de violência doméstica contra a esposa do missionário. Foi encaminhado pela polícia um pedido de medida protetiva.