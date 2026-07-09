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Morre criança de três anos que foi espancada por missionário norte-americano em Viamão

Menino estava internado desde domingo em Porto Alegre. Homem confessou o crime e foi preso

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Júlia Ozorio

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