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Morador de Torres investigado por estupro é preso; caso repercutiu após relatos de mulheres em rede social

Ex-companheira revelou violência após separação

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Gabriela Plentz

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