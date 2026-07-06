Missionário norte-americano é preso em Viamão pelo espancamento do filho de três anos

Criança está na UTI pediátrica do HPS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um homem, de 33 anos, natural dos Estados Unidos, foi preso em Viamão, na Região Metropolitana, por espancar o próprio filho, de três anos, e deixar o menino em estado gravíssimo. O nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

O caso aconteceu na manhã de domingo (5) e é apurado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A família reside em Águas Claras, na área rural de Viamão, onde, segundo a polícia, aconteceram as agressões.

O menino permanece internado na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, com diversas lesões.

Segundo a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, responsável pela investigação, o homem admitiu à polícia ter espancado o menino.

— A família estava toda na residência. Ele disse que o menino não teria lhe dado "bom dia", e ele teria começado a agredir o filho — afirma a delegada.

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A criança sofreu agressões na região do peito e do abdômen. O homem ainda teria batido a cabeça do filho contra o chão. O menino foi levado pelo próprio pai até o Hospital de Viamão, onde a equipe médica constatou as lesões graves e acionou a Brigada Militar.

Na casa, havia outras quatro crianças, filhas do casal, que foram levadas para abrigamento, com apoio do Conselho Tutelar. A Polícia Civil encaminhou as crianças para realização de perícias, para saber se eles também foram vítimas de algum tipo de violência. Segundo o relato da família, o homem já tinha histórico de ser agressivo.

Conforme a polícia, a mãe das crianças é de origem japonesa, mas se mudou para o Brasil com o marido há nove anos, vinda dos Estados Unidos. A família residia há alguns meses em Viamão.

O pai atuava como missionário para uma igreja evangélica, conforme a polícia.

O homem foi preso por lesão corporal grave, mas a polícia ainda apura outros crimes, como possível tortura. Ele passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (6) e permanece preso.

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