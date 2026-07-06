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Missionário norte-americano é preso em Viamão pelo espancamento do filho de três anos

Homem admitiu ter agredido o menino após ele não ter lhe dado “bom dia”

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Leticia Mendes

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