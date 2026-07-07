Segurança

Em Viamão
Notícia

Missionário americano preso por agredir filho de três anos tem histórico de maus-tratos contra outras crianças

Menino está em estado gravíssimo após ter sido espancado por não ter dado "bom dia" para o pai

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS