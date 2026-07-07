Missionário americano preso por agredir filho de três anos tem histórico de maus-tratos contra outras crianças

Menino de três anos está internado em estado gravíssimo na UTI pediátrica do HPS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O missionário americano preso por agredir o filho de três anos em Viamão tem histórico de maus-tratos contra outros três filhos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O homem de 33 anos foi detido após espancar a criança no domingo (5). Ele afirmou à polícia que agrediu o menino porque não teria recebido um "bom dia" do filho. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre e permanece em estado gravíssimo na UTI pediátrica.

De acordo com a delegada Luana Medeiros, há registros em pelo menos outros dois Estados brasileiros indicando que três dos demais filhos do casal, atualmente com cinco, sete e nove anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes. São aguardados exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar os tipos de agressões.

A polícia ainda apura a situação de um quarto filho, um bebê de um ano. Até o momento, não há confirmação de que a criança tenha sofrido violência. Os cinco filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional por determinação do Conselho Tutelar.

Além dos maus-tratos contra as crianças, a investigação também apura possíveis episódios de violência doméstica contra a esposa do missionário. Foi encaminhado pela polícia um pedido de medida protetiva.

Segundo a investigação, a família vive no Brasil há nove anos e se mudou para Viamão há cerca de seis meses. Eles residem na localidade de Águas Claras.