Menino morto após espancamento era agredido como forma de "correção e disciplina", diz Polícia Civil

Os pais do menino, Dandre Jermaine Grayson e Mayanna Angelina Rodgers, estão presos. Arquivo pessoal / Divulgação

A Polícia Civil detalhou nesta quinta-feira (9) os motivos que levaram à prisão preventiva de Mayanna Angelina Rodgers, mãe do menino de três anos que morreu após ser espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana.

Oliver Golden Grayson teve a morte cerebral confirmada na noite de quarta-feira (8). Ele estava internado desde domingo (5), dia em que as agressões ocorreram e que o pai dele, Dandre Jermaine Grayson, de 33 anos, confessou o crime e foi preso.

De acordo com a delegada, Luana Medeiros, as investigações apontam que a mãe da criança, Mayanna Angelina Rodgers, também praticava atos de violência contra os filhos. Entre os argumentos para justificar agressão estariam a cultura e a religião da família.

— Fato que chamou a atenção foi a hediondez empregada, sob a motivação de ser a forma como a cultura e a religião deles indicavam que deveria ser a correção e disciplina dos filhos — detalha a delegada.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mãe nega qualquer agressão aos filhos, mas alegou que o marido afirmava que estava disciplinando as crianças de forma rígida, porém correta.

Para a delegada, a forma como a família vivia foi determinante para o entendimento de que a mãe foi conivente com a tortura e a morte do filho.

— O homicídio foi praticado com inúmeras e gravíssimas lesões, que chegaram a movimentar o coração do infante de lugar e achatar o crânio, não sendo crível que se pense que a mãe não conseguiu ouvir tudo, do quarto ao lado, e que sequer tivesse tentado conter o pai — afirma Luana.

Conforme a Polícia Civil, há registros de agressões contra outro filho do casal em 2024 na cidade de Águas de Lindoia, em São Paulo. A criança tinha sete anos na época.

Apesar do possível envolvimento nas agressões, não é descartado a hipótese da mãe da criança também figurar como vítima. Segundo a investigação, há indícios de que ela sofria violência doméstica por parte do companheiro.

Oliver Golden Grayson teve a morte cerebral confirmada. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O caso

As agressões aconteceram na manhã de domingo (5). A família residia em Águas Claras, na área rural de Viamão, onde, segundo a polícia, aconteceram as agressões.

A criança, que estava internada no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, teve a morte cerebral confirmada na noite de quarta-feira (8). A vítima apresentava lesões na cabeça, no tórax e no abdômen.

O missionário norte-americano Dandre Jermaine Grayson, de 33 anos, confessou o crime e foi preso ainda no domingo (5).

Já no começo da tarde desta quinta-feira (9), a mãe, Mayanna Angelina Rodgers, foi presa preventivamente. A prisão da mulher havia sido solicitada pela Polícia Civil e foi decretada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Viamão.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), "há indícios suficientes da participação dela nos fatos investigados". Ainda conforme o Judiciário, "medidas cautelares alternativas, como restrições ou monitoramento, não seriam suficientes para proteger a investigação e a ordem pública".