Megaoperação contra o PCC cumpre 320 mandados no RS e em mais cinco Estados

Ação é um desdobramento direto das investigações iniciadas na Operação Maserati. MPSC / Divulgação

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) deflagrou nesta quarta-feira (1º) a Operação Coluna Sul, ação contra a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em seis Estados, incluindo o Rio Grande do Sul.

São cumpridos 151 mandados de prisão temporária e 169 mandados de busca e apreensão nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Segundo o MP, esta é a maior operação da história do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

A ação é um desdobramento direto das investigações iniciadas na Operação Maserati, que visa desarticular as ações dos investigados, suspeitos de crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas de fogo.