Segurança

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Notícia

Megaoperação contra o PCC cumpre 320 mandados no RS e em mais cinco Estados

Ação mobilizou mais de 650 agentes para cumprir 151 ordens de prisão e 169 de busca e apreensão

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