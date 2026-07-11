Segurança

Estava foragido
Notícia

Líder de facção que assumiu posição de Nego Jackson é preso no norte do RS

Marcos da Silva Oliveira, 36 anos, foi capturado após operação conjunta da Polícia Civil, PRF e Brigada Militar, na RS-135

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Júlia Ozorio

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