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Líder de facção envolvido em onda de homicídios em Porto Alegre é transferido para segurança máxima

Marcos Erlim da Silva Cardoso, vulgo Galã, teria autorizado assassinatos em série como represália por desavenças ligadas a ocupação de territórios por grupos rivais

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Adriana Irion

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