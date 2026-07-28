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Ladrões roubam cachorro da raça lulu-da-pomerânia durante assalto a pedestre em Porto Alegre; veja vídeo 

Crime foi registrado no bairro Petrópolis. A família faz uma campanha para localizar o pet

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Leonardo Martins

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