Ladrões roubam cachorro da raça lulu-da-pomerânia durante assalto a pedestre em Porto Alegre; veja vídeo 

Um cachorro da raça lulu-da-pomerânia foi roubado por volta das 18h de segunda-feira (27), no bairro Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre. Ozzy passeava com Luciano Haeussler, amigo do tutor, quando dois homens desceram de um carro preto e o abordaram na calçada.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um deles pega o animal antes de fugir. Assista acima

Nas imagens, Haeussler aparece caminhando quando os dois homens se aproximam. Ele dá alguns passos para trás, cai sentado e solta a guia. Um dos assaltantes se debruça sobre ele em busca do celular. O aparelho, porém, não estava com a vítima.

Segundo o relato do tutor de Ozzy, André Saraiva Adams, o assaltante chegou a levantar a roupa de Haeussler para verificar se havia algo escondido junto ao corpo.

— Tentaram levar o celular dele. No vídeo, ele dá uns passos para trás e cai. Aí é abordado pelo assaltante, que queria o celular e, inclusive, levantou a roupa dele para ver se o aparelho estava ali, se ele tinha alguma coisa. Ele não tinha nada — relata Adams.

Sem encontrar o que procuravam, os dois voltaram em direção ao veículo. Foi na saída que um deles percebeu o cachorro solto na calçada, a poucos metros dali.

— Os assaltantes foram embora e, ao sair, o que estava na frente gritou. O de trás pegou o cachorro, e foram embora — conta o tutor.

O assalto aconteceu nas proximidades do Pan American, colégio internacional bilíngue do bairro, e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Imperatriz Leopoldina, em um trecho movimentado no fim da tarde. Adams mora no mesmo quarteirão, a poucos metros de onde a dupla parou o carro.

Cachorro de quase 10 anos

Ozzy é procurado pela família. Arquivo pessoal / Reprodução

Ozzy é um cão idoso e acostumado com a vida em apartamento. O aniversário está próximo.

— O Ozzy completa 10 anos agora em agosto — comenta Adams.

Durante toda a noite de segunda-feira e a manhã desta terça (28), a família não recebeu nenhuma tentativa de contato de quem havia levado o animal. Não houve pedido de resgate nem exigência financeira.

— Não houve nenhum pedido de resgate, até porque ele não tinha nenhuma identificação. É um legítimo cachorro de apartamento — afirma.

A procura se concentrou nas redes sociais. Desde a noite de segunda-feira, publicações com fotos de Ozzy circularam em perfis de moradores do bairro, vizinhos e conhecidos da família, que pediam informações sobre o paradeiro do animal.

— Teve muita repercussão no Instagram, muita gente postando, muita mensagem de amigos — observa Adams.

A família registrou boletim de ocorrência, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do assalto. As imagens das câmeras de segurança que registraram a ação devem ser usadas na tentativa de identificar os dois homens e o carro preto em que chegaram e fugiram.

Ozzy é encontrado perto da Avenida Carlos Gomes

Passado pouco mais de meio dia após o assalto, Ozzy foi localizado. Os assaltantes abandonaram o cachorro logo depois do crime, nas imediações da Avenida Carlos Gomes, a alguns quarteirões de onde a dupla o havia levado.

Um ouvinte da Rádio Gaúcha, que trabalha em um banco na avenida, reconheceu o animal e entrou em contato com a reportagem para devolvê-lo, após acompanhar a repercussão do caso na rádio.

A Polícia Civil foi ao local buscar o cão. O reencontro com a família deve acontecer na tarde desta terça-feira (28).

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Como a lei enquadra o caso

No Código Penal brasileiro, animais de estimação são tratados como bens pertencentes ao tutor. Por isso, levar um cão mediante violência ou grave ameaça é enquadrado como roubo, crime previsto no artigo 157, com pena de quatro a 10 anos de reclusão e multa.