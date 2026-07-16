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Justiça torna réu vereador suspeito de matar cão comunitário a tiros no Litoral Norte

Caso aconteceu em 12 de junho. Em julho, Everton Oliveira da Costa foi indiciado pela Polícia Civil

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Caroline Garske

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