Justiça torna réu vereador suspeito de matar cão comunitário a tiros no Litoral Norte

O vereador de Cidreira Everton Oliveira da Costa, conhecido como Everton Coisa Boa (PL), virou réu no processo sobre a morte de um cão comunitário no município do Litoral Norte. O animal, conhecido como "Alemão" e "Branquinho", foi morto a tiros em 12 de junho.

A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) nesta quarta-feira (15). A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita pela Justiça.

"A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Regional do Meio Ambiente. A partir de agora, ele se torna réu, iniciando a fase de instrução processual. O processo tramita em segredo, não sendo possível detalhar outras informações", diz nota enviada a Zero Hora.

O caso

A morte do cachorro aconteceu no bairro Parque dos Pinus no dia 12 de junho. A Brigada Militar foi acionada por moradores que relataram ter ouvido disparos de arma de fogo na região.

No dia 6 de julho, Everton foi indiciado pela Polícia Civil. Segundo relatado pelo delegado João Henrique Gomes à reportagem na semana passada, a apuração levou em consideração provas materiais e testemunhais, incluindo imagens de câmeras de vigilância do dia do crime.

Durante a Operação Alemão, deflagrada em 24 de junho, foram apreendidos materiais como munições de calibre 9mm, celulares e uma arma airsoft em endereços ligados ao vereador.

Em comunicado emitido após a operação, a Polícia Civil disse que as peças apreendidas "somadas ao laudo de maus-tratos emitido pelo IGP, as imagens captadas por câmeras locais e os relatos testemunhais, foram determinantes para a formação de convicção da autoridade policial quanto à autoria delitiva".

Contraponto