Segurança

São Paulo

Justiça nega cela especial a Deolane Bezerra; advogada tem acesso a batom, esmalte e chapinha

Influenciadora é ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC de Marcola

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Felipe de Paula e Fausto Macedo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS