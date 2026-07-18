Justiça nega cela especial a Deolane Bezerra; advogada tem acesso a batom, esmalte e chapinha

Advogada e influenciadora está presa desde 21 de maio. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou, neste sábado, um novo pedido de habeas corpus para a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Também foi rejeitado, por unanimidade, o pedido da defesa para que ela seja recolhida a uma Sala de Estado-Maior.

Detida desde 21 de maio na Penitenciária de Tupi Paulista, a cerca de 600 quilômetros da capital, Deolane é apontada pela Operação Vérnix como integrante do "fechamento" financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

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A Sala de Estado-Maior é um espaço instalado em unidade das Forças Armadas ou em forças auxiliares, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Não é uma cela comum de presídio, mas um ambiente de caráter administrativo, sem características de encarceramento. O local oferece cama, banheiro privativo, iluminação natural, ventilação adequada ou ar-condicionado e espaço para descanso.

Em nota, publicada nas redes sociais, o advogado Aury Lopes Jr., responsável pela defesa da influenciadora, afirmou que o pedido de transferência leva em conta a profissão de Deolane, que é advogada.

A manifestação afirma ainda que "recebeu com serenidade a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo" e que "a medida tinha por objeto assegurar a prerrogativa que lhe assiste, na condição de advogada, de permanecer em Sala de Estado-Maior ou em instalações compatíveis" (leia a íntegra abaixo).

Manifestação da defesa foi publicada nas redes sociais. Reprodução @aurylopesjr / Divulgação

Deolane se tornou ré em junho, quando o juiz Deyvison Heberth dos Reis, da 3ª Vara Criminal de Presidente Venceslau, recebeu a denúncia contra a influenciadora, o líder do PCC Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, três familiares dele e um suposto operador financeiro do grupo investigado. Todos respondem por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Deolane tem acesso a maquiagem, creme, esmalte e chapinha

A relatora do habeas corpus, desembargadora Renata William Rached Catelli, afirmou em seu voto que Deolane já "se encontra recolhida em Pavilhão Especial destinado exclusivamente a presas que gozam da prerrogativa de cela especial".

A influenciadora tem acesso a itens como batom, creme, esmalte, sombra e chapinha, além de direito a visita íntima. O pavilhão onde está custodiada dispõe de banheiro com chuveiro elétrico e água quente, sistema de TV, bebedouro com água gelada, garrafa térmica para o período noturno, ventilador e pinturas com desenhos antiestresse nas celas.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo, Deolane também recebe kits de higiene pessoal e tem direito a quatro refeições diárias elaboradas conforme critérios nutricionais. A visita íntima é realizada no quarto sábado de cada mês, por período de até duas horas, em espaço específico.

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"Essas circunstâncias fáticas evidenciam que o Estado disponibilizou à paciente instalações que superam os padrões da carceragem comum, garantindo a sua total segregação da população prisional geral e oferecendo acomodações condignas que cumprem, com folga, a função protetiva da Sala de Estado-Maior, em estrita observância ao comando do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94", anota a relatora.

O voto da relatora foi acompanhado integralmente pelos outros dois desembargadores da 16ª Câmara Criminal da Corte, Leme Garcia e Marcos Zilli.

OAB pediu transferência de Deolane

Em junho, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP), em conjunto com o Conselho Federal da OAB, pediu ingresso no habeas corpus para que Deolane fosse transferida do Complexo Penal de Tupi Paulista para uma Sala de Estado-Maior.

Ao negar o pedido, a relatora afirmou que, embora o relatório da OAB-SP aponte problemas como desgaste do colchão, proximidade entre a área sanitária e o armazenamento de alimentos, ruídos de outros setores da unidade, limitações de ventilação, registro anterior da presença de animal peçonhento, qualidade precária dos cobertores e restrições no parlatório, essas situações não configuram manifesta insalubridade, abandono institucional ou violação grave da dignidade humana.

A magistrada acrescentou que a própria vistoria da OAB confirmou que Deolane permanece separada da massa carcerária comum e ocupa alojamento exclusivo no pavilhão destinado a presos com direito à cela especial.