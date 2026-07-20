Segurança

Caso Oliver
Notícia

Justiça autoriza que mãe de menino morto pelo pai em Viamão deixe a prisão para liberar o corpo do filho no DML

Mayanna Rodgers, que está presa preventivamente, suspeita de omissão e tortura, teve o deslocamento autorizado para realizar o reconhecimento formal do corpo

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Guilherme Milman

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