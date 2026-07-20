Justiça autoriza que mãe de menino morto pelo pai em Viamão deixe a prisão para liberar o corpo do filho no DML

Dandre, Mayanna e o filho Olliver, que morreu após ser espancado. Arquivo pessoal / Divulgação

A decisão foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). Com isso, Mayanna Rodgers, que está presa preventivamente, pode deixar o sistema prisional para se deslocar ao Departamento Médico Legal, onde está o corpo de Oliver.

A 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal de Viamão determinou que a Penitenciária de Guaíba providencie custódia da presa até o DML.

Para que o corpo deixe o local é necessária a presença de um familiar e representante legal. Segundo o Instituto-Geral de Perícias o corpo já está reconhecido e liberado e necessita apenas de alguém para retirar o corpo do local e realizar o enterro.

Os únicos parentes de Oliver no Brasil são os pais, Dandre Grayson e Mayanna, ambos presos, e os quatro irmãos, todos menores de idade.

O que diz a defesa

Em nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, à qual a Polícia Penal é vinculada, informou que o corpo foi reconhecido e "passou pelos exames cabíveis no Departamento Médico-Legal (DML), estando liberado para retirada por familiar ou representante legal, ou conforme encaminhado por juízo".

Sobre sepultamento, a nota afirma que "a família ainda não foi localizada e os pais estão presos por suspeita de terem cometido o crime, portanto o enterro ficará a cargo da assistência municipal".

A nota da Secretaria reforça que Mayanna Rodgers não precisa fazer a liberação e retirada.

Sobre eventual comparecimento dela ao enterro, a Polícia Penal diz analisar "as questões de segurança, priorizando a integridade física da detenta, dos servidores e dos envolvidos nos ritos fúnebres".

A defesa de Mayanna Rodgers não informou se a mãe deve ou não participar do velório.

Relembre o caso

No dia 5 de julho, Oliver deu entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) após ter sido espancado pelo pai, Dandre Grayson. O homem confessou ter agredido o filho por ele não ter lhe dado "bom dia".

Dandre, que se diz missionário e prega para igrejas evangélicas, foi preso preventivamente.

A criança ficou internada três dias, e teve a morte confirmada na noite do dia 9. No dia seguinte, a mãe, Mayanna, também foi presa de forma preventiva. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de omissão e tortura.

A família já era acompanhada havia oito meses pelo Conselho Tutelar e pela prefeitura de Viamão. Uma enfermeira acionou a rede de proteção após verificar machucados nos corpos das crianças. No entanto, relatório não apontou vestígios de violência.

Havia histórico de violência ou de acompanhamento do poder público em ao menos três cidades: Águas de Lindoia e Mogi Mirim, em São Paulo, e Palmitos, em Santa Catarina.

O Tribunal de Justiça, Ministério Público e Polícia Civil afirmam que não receberam nenhuma informação sobre a família.