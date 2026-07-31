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Juiz aponta "erro na condução da investigação" e tranca processo contra 62 réus; 41 poderão ser soltos

Decisão aponta incompetência da comarca e anula provas contra os envolvidos

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Tayline Manganeli

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Amanda Boeira

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