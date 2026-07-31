Juiz aponta "erro na condução da investigação" e tranca processo contra 62 réus; 41 poderão ser soltos

Operação em agosto de 2025 contou com o trabalho de 310 policiais civis. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça determinou que um processo contra 62 réus por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na Região Central seja trancado. O juiz André de Oliveira Pires prevê ainda a soltura imediata de 41 investigados que estavam presos preventivamente.

Segundo o magistrado, assinada no fim da tarde de quinta-feira (30), houve erro na condução da investigação. Conforme a decisão, o juiz da Comarca de Faxinal do Soturno autorizou cumprimento de mandados e prisões em um caso que, desde o início, deveria ser de competência da Vara Estadual Especializada em Organizações Criminosas.

O processo diz respeito a investigação que culminou em operação em agosto de 2025, na qual 50 pessoas foram presas. Em outubro do ano passado, 62 investigados foram indiciados e, depois, denunciados pelo Ministério Público.

Outros três presos durante a operação permanecerão detidos. Eles foram detidos em flagrante por crimes de investigações distintas. Uma mulher deixará de ser monitorada por tornozeleira eletrônica.

O que acontece agora?

A partir do trancamento do processo, todas as provas produzidas, incluindo dados bancários e interceptações telefônicas, foram declaradas nulas.

Os investigados deixam de responder como réus e os bens e valores que haviam sido bloqueados poderão ser liberados.

O juiz ainda sugeriu o envio da decisão para análise administrativa da conduta do magistrado local que atuou no caso.

Operação Quarta Colônia Livre

A investigação abrange os municípios de Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Agudo, Nova Palma, Restinga Seca e São João do Polêsine.

Segundo investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, as ordens partiam de um grupo criminoso da Região Metropolitana e de apenados presos em Charqueadas.

Contraponto

A reportagem entrou em contato com a Comarca de Faxinal do Soturno, o Ministério Público e a Delegacia de Polícia Regional, mas não havia obtido retorno até a publicação desta matéria.