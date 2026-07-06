Jovem encontrada morta em apartamento havia se mudado de cidade para fugir de ex, relata família

Vítima foi identificada como Denise Silva de Medeiros. Arquivo pessoal

A jovem de 21 anos que foi morta a tiros em seu apartamento, localizado no centro de Lajeado, no Vale do Taquari, havia se mudado recentemente para a cidade. Ela foi identificada como Denise Silva de Medeiros. Segundo a família, ela havia se mudado para ficar mais longe e não ter mais contato com o ex-companheiro.

Natural de Estrela, Denise deixou a cidade natal para residir no município vizinho de Lajeado. Parentes relataram à reportagem que a vítima enfrentava episódios de brigas com o suspeito.

A jovem foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e aponta o ex-namorado da vítima como o principal suspeito. O homem se apresentou e foi preso preventivamente nesta segunda-feira.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), delegada Márcia Bernini, havia marcas de disparos no apartamento. O corpo da vítima foi encaminhado para a perícia para saber a causa exata da morte.

Ainda segundo a delegada, eles namoraram cinco anos e estavam separados havia seis meses.

A Polícia Civil informou que Denise não tinha nenhuma medida protetiva em vigor. Caso a investigação confirme o feminicídio, ela será a 42ª vítima deste tipo de crime no Estado apenas neste ano.