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Jovem encontrada morta em apartamento havia se mudado de cidade para fugir de ex, relata família

Crime é investigado como feminicídio pela Polícia Civil. Suspeito foi preso preventivamente nesta segunda-feira

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Bianca Mallmann

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Kassiane Michel

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